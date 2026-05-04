VIENNA SHORTS 2026: Kurzfilmfestivalpässe zu gewinnen

VIENNA SHORTS – Aufmerksamkeit im Fokus



Wir schärfen den Blick und legen das Augenmerk auf das Wesentliche. Das Motto der 23. Festivalausgabe des internationalen Kurzfilmfestivals VIENNA SHORTS lautet Eyes Wide Open und widmet sich der Aufmerksamkeit in all ihren Facetten. Im Zeitalter von Informationsüberfluss, künstlicher Intelligenz und rechtspopulistischer Polarisierung legen wir den Fokus auch darauf, wie wir aufmerksam füreinander bleiben können. Über 300 internationale Kurzfilme stehen in der 23. Ausgabe von VIENNA SHORTS am Programm, ungefähr ein Drittel davon konkurriert in vier Wettbewerben um rund € 30.000 an Preisgeld und die Qualifikation für Oscars® und Europäischen Filmpreis. Die Porträts sind Viktoria Schmid (AT) und Onyeka Igwe (UK) gewidmet. Darüber hinaus gibt es auch heuer wieder ein breit gefächertes Programm: Das Kinder- und Jugendkino richtet sich an junge Menschen, die Current Comments an politisch Interessierte und die Late Night an genre-affine Nachtschwärmer:innen.



Festivalpässe ab 8. April sowie vollständiges Festivalprogramm und Tickets ab 7. Mai unter viennashorts.com oder über die Festival-App. Pässe und Akkreditierungen nach “Pay what you can” Preisschema. Freier Eintritt bis 19 Jahre sowie unter anderem mit Nonstop-Abo oder Kulturpass.

Teilnahmeschluss: 22.05.2026