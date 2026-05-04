KURIER Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum gewinnen
Gewinnen Sie mit dem KURIER zwei von 20 Tickets für 2 Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum!
Gewinnspiel zu Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum zu:
Sonderausstellung. „Hermann Nitsch. 1960 bis 1965“ (bis 5. Juli) im Wiener Aktionismus Museum gibt
einen frischen Einblick in die früheste Schaffensphase des oft angefeindeten Künstlers.
Diese exklusiven Führung durch das Museum und die aktuelle Ausstellung: Hermann Nitsch, 1960-1965 durch GF Dr. Klaus Albrecht Schröder (12.5.) , bzw. Dir. Sammlungen MA Julia Möbus Puck (19.5.):
Termin: Dienstag, 12. Mai 2026, 18:00 Uhr und Dienstag, 19. Mai 2026, 18:00 Uhr
Ort: Weihburggasse 26, 1010 Wien
Kapazität: je 25 Personen
Dauer: ca. 1 Stunde
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