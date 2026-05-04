Gewinnspiele

KURIER Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum gewinnen

Gewinnen Sie mit dem KURIER zwei von 20 Tickets für 2 Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum!
KURIER Marketing
04.05.2026, 13:24

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H. Nitsch Radierung

Gewinnspiel zu Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum zu:

Sonderausstellung. „Hermann Nitsch. 1960 bis 1965“ (bis 5. Juli) im Wiener Aktionismus Museum gibt
einen frischen Einblick in die früheste Schaffensphase des oft angefeindeten Künstlers.

Diese exklusiven Führung durch das Museum und die aktuelle Ausstellung: Hermann Nitsch, 1960-1965 durch GF Dr. Klaus Albrecht Schröder (12.5.) , bzw. Dir. Sammlungen MA Julia Möbus Puck (19.5.):

Termin: Dienstag, 12. Mai 2026, 18:00 Uhr und Dienstag, 19. Mai 2026, 18:00 Uhr

Ort: Weihburggasse 26, 1010 Wien
Kapazität: je 25 Personen
Dauer: ca. 1 Stunde

 

H. Nitsch: 100 Gulden Blatt, Radierung, übermalt

H. Nitsch: 100 Gulden Blatt, Radierung, übermalt

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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