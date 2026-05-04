KURIER Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum gewinnen

Gewinnspiel zu Sonderführungen im Wiener Aktionismus Museum zu:

Sonderausstellung. „Hermann Nitsch. 1960 bis 1965“ (bis 5. Juli) im Wiener Aktionismus Museum gibt

einen frischen Einblick in die früheste Schaffensphase des oft angefeindeten Künstlers.

Diese exklusiven Führung durch das Museum und die aktuelle Ausstellung: Hermann Nitsch, 1960-1965 durch GF Dr. Klaus Albrecht Schröder (12.5.) , bzw. Dir. Sammlungen MA Julia Möbus Puck (19.5.):

Termin: Dienstag, 12. Mai 2026, 18:00 Uhr und Dienstag, 19. Mai 2026, 18:00 Uhr

Ort: Weihburggasse 26, 1010 Wien

Kapazität: je 25 Personen

Dauer: ca. 1 Stunde