Spielefest Wien: 2 x 2 Wochenendtickets zu gewinnen

Am 11. und 12. Juli verwandelt sich das Austria Center Vienna wieder in ein großes Spieleparadies: Beim Spielefest Wien warten Brettspiele, Kartenspiele, Tabletop, Trading Card Games, betreute Spieletische, Turniere, Prototypen heimischer Spieleentwickler:innen, Merch, Workshops und vieles mehr.

Auf über 1.500 Tischen können Besucherinnen und Besucher neue Spiele ausprobieren, Klassiker wiederentdecken und gemeinsam mit Familie, Freund:innen oder der Community ein ganzes Wochenende lang spielen. Dazu kommt eine riesige Spielothek, in der Brett- und Kartenspiele während des Aufenthalts kostenlos ausgeliehen werden können.

Ein besonderes Extra: Mit dem Spielefest-Ticket kann auch das gleichzeitig stattfindende Esports Festival besucht werden. Dort warten digitale Spielestationen, Gaming, E-Sport, Cosplay und ein actionreiches Bühnenprogramm.

Ob Brettspiel-Fan, Familie, Tabletop-Gruppe oder einfach neugierig auf neue Spielewelten: Das Spielefest Wien bietet ein Wochenende voller gemeinsamer Spielerlebnisse.