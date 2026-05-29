Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Gewinnspiele

Spielefest Wien: 2 x 2 Wochenendtickets zu gewinnen

Der KURIER verlost 2 x 2 Wochenendtickets für das Spielefest Wien am 11. und 12. Juli 2026 im Austria Center Vienna
KURIER Marketing
29.05.2026, 10:50

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Foto

Am 11. und 12. Juli verwandelt sich das Austria Center Vienna wieder in ein großes Spieleparadies: Beim Spielefest Wien warten Brettspiele, Kartenspiele, Tabletop, Trading Card Games, betreute Spieletische, Turniere, Prototypen heimischer Spieleentwickler:innen, Merch, Workshops und vieles mehr.

Auf über 1.500 Tischen können Besucherinnen und Besucher neue Spiele ausprobieren, Klassiker wiederentdecken und gemeinsam mit Familie, Freund:innen oder der Community ein ganzes Wochenende lang spielen. Dazu kommt eine riesige Spielothek, in der Brett- und Kartenspiele während des Aufenthalts kostenlos ausgeliehen werden können.

Ein besonderes Extra: Mit dem Spielefest-Ticket kann auch das gleichzeitig stattfindende Esports Festival besucht werden. Dort warten digitale Spielestationen, Gaming, E-Sport, Cosplay und ein actionreiches Bühnenprogramm.

Ob Brettspiel-Fan, Familie, Tabletop-Gruppe oder einfach neugierig auf neue Spielewelten: Das Spielefest Wien bietet ein Wochenende voller gemeinsamer Spielerlebnisse.

a

y

Infos zum Event

Spielefest Wien
11. und 12. Juli 2026
Austria Center Vienna
Samstag: 09:00 bis 20:00 Uhr
Sonntag: 09:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahmeschluss: 01.07.2026

kurier.at  | 

Kommentare