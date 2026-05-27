Musikverein - Jetzt Tickets für den 10. Juni gewinnen

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27.05.2026, 09:43

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Musikverein

Wiener Symphoniker Mittwoch, 10. Juni 2026 

Im Großen Saal erwartet das Publikum ein besonderer Konzertabend. Unter der Leitung des international gefragten Dirigenten Krzysztof Urbański entfaltet Pablo Ferrández am Violoncello die ganze emotionale Tiefe von Edward Elgars berühmtem Cellokonzert.

Mit Schostakowitschs frühem Scherzo in fis-Moll und Strawinskys mitreißendem Le Sacre du printemps verspricht das Programm musikalische Spannung, große Klangfarben und einen eindrucksvollen Abend.

Eckdaten:

Großer Saal | 19:30 Uhr

Krzysztof Urbański, Dirigent

Pablo Ferrández, Violoncello

Dmitrij Schostakowitsch

Scherzo in fis-Moll, op. 1

Edward Elgar

Konzert für Violoncello und Orchester e-Moll, op. 85

Igor Strawinsky

Le Sacre du printemps. Bilder aus dem heidnischen Russland, „Das Frühlingsopfer“

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