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Gewinnspiele

Jetzt Tickets zur Oper im Steinbruch gewinnen

Jetzt Tickets zur Oper im Steinbruch am 31.07.2026 um gewinnen
KURIER Marketing
15.06.2026, 11:30

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Eine Aufführung von „Oper im Steinbruch“ mit Darstellern auf einer großen Bühne mit Wasserspielen.

Sommeroper der Superlative

Gewinnen Sie eines von 7 x 2 Tickets für TOSCA am 31. Juli um 20:30 Uhr in der Oper im Steinbruch St. Margarethen.

Liebe, Eifersucht, Gewalt und Intrigen vor spektakulärer Kulisse: 2026 kehrt Puccinis Opernklassiker „Tosca“ in den Steinbruch St. Margarethen zurück.

Erleben Sie die dramatische Geschichte von Tosca und Cavaradossi, die dem skrupellosen Polizeichef Scarpia ausgeliefert sind – begleitet von weltberühmten Arien wie „Vissi d’arte“ und „Recondita armonia“.

Jetzt teilnehmen und unvergessliche Opernmomente gewinnen!

 

 

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 5 Minuten

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