Jetzt Tickets zum Tonkünstler-Orchester Konzert in Grafenegg gewinnen
«Im Klavierspiel von Colin Pütz verbinden sich technische Brillanz und Ausdruckskraft mit einer berührenden Natürlichkeit», so Rudolf Buchbinder – und das nicht ohne Grund: Er selbst wählte den jungen deutschen Pianisten als Preisträger des renommierten Schweizer Klavierpreises Prix Serdang 2025 aus. Dass Pütz nun in Grafenegg debütiert, ist somit auch ein weiteres Zeichen der persönlichen Wertschätzung durch den künstlerischen Leiter. Am Programm steht Beethovens 1. Klavierkonzert, ein frühes, aber aufgrund seiner Dimensionen und Tiefe «ganz großes» Konzert, wie Buchbinder betont. Bei Tschaikowskis «Pathétique » erübrigt sich jeglicher Hinweis auf Größe und Ausdruckskraft, sie zählt schlicht zu den Meilensteinen der Musikgeschichte. Domingo Hindoyan, gefeierter Chefdirigent des Royal Liverpool Philharmonic Orchestra und designierter Musikdirektor der Los Angeles Opera, leitet das Tonkünstler-Orchester.
Nehmen Sie bis 14. Juli 2026 an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie 4 x 2 Tickets für den besonders emotionalen Abend am 16.8.2026 um 19:30!
European Union Youth Orchestra
Gustavo Gimeno
https://www.grafenegg.com/de/programm-karten/tonkunstler-orchester/50776
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