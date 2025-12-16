Holiday on Ice HORIZONS 2026: Tickets für die Premiere gewinnen

Die neue Produktion der größten Eisshow der Welt verbindet die kreative Kraft von Holiday on Ice mit Eiskunstlauf der Spitzenklasse, atemberaubender Akrobatik und einer innovativen, technisch ausgefeilten Performance. Die Idee zu HORIZONS stammt von keinem geringerem als Kreativdirektor Robin Cousins, Eislauflegende und Olympiasieger.

Jetzt Tickets sichern: online unter Holiday on Ice HORIZONS | Do, 22.01. bis So, 01.02.2026 | Wiener Stadthalle, Halle D, telefonisch unter 01/79 999 79 oder direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle.

Ermäßigungen: für Kinder bis 15 Jahre und Senior:innen. Weiters gibt es Rollstuhlbenutzertickets.

Infos: https://holidayonice.com/at/horizons/

Teilnahmeschluss: Mo., 19. Jänner 2026