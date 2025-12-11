KURIER Tipp

Holiday on Ice HORIZONS 2026: Spektakuläre Eisshow in Wien

Werbung für Holiday on Ice: Eine Eiskunstläuferin und ein Eiskunstläufer machen Figuren vor farbigem Hintergrund
Freuen Sie sich auf spektakuläre Bilder, energiegeladene Choreografien und urbanes Show-Erlebnis!
11.12.25, 14:30
Von 22. Jänner bis 1. Februar 2026 präsentiert Holiday on Ice seine neueste Produktion HORIZONS in der Wiener Stadthalle. Die Show kombiniert Spitzen-Eiskunstlauf, Akrobatik und modernste Technik zu einem mitreißenden Gesamtbild. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ verwandelt sich die Eisfläche in eine pulsierende Großstadt voller Energie, Rhythmus und beeindruckender visueller Effekte.

Holiday on Ice Show, Eiskunstläuferin ist als Rose verkleidet

Kreativdirektion von Olympiasieger Robin Cousins

Für die künstlerische Umsetzung zeichnet Olympiasieger Robin Cousins verantwortlich, dessen Handschrift sich in eindrucksvollen Choreografien, emotionalen Momenten und starken Bildwelten zeigt. Die abwechslungsreichen Vorstellungen unter der Woche und am Wochenende machen den Besuch flexibel planbar – ideal für Familien, Gruppen und Showfans.

Holiday on Ice - Eiskunstläufer*innen fahren mit sehr großem Rad auf Eis

Tickets sind ab sofort erhältlich: online unter www.stadthalle.com, telefonisch unter 01/79 999 79 oder direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle. Für Kinder und Senior:innen stehen Ermäßigungen bereit. Weitere Infos: ticketservice@stadthalle.com

