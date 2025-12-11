Holiday on Ice HORIZONS 2026: Spektakuläre Eisshow in Wien
Von 22. Jänner bis 1. Februar 2026 präsentiert Holiday on Ice seine neueste Produktion HORIZONS in der Wiener Stadthalle. Die Show kombiniert Spitzen-Eiskunstlauf, Akrobatik und modernste Technik zu einem mitreißenden Gesamtbild. Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ verwandelt sich die Eisfläche in eine pulsierende Großstadt voller Energie, Rhythmus und beeindruckender visueller Effekte.
Kreativdirektion von Olympiasieger Robin Cousins
Für die künstlerische Umsetzung zeichnet Olympiasieger Robin Cousins verantwortlich, dessen Handschrift sich in eindrucksvollen Choreografien, emotionalen Momenten und starken Bildwelten zeigt. Die abwechslungsreichen Vorstellungen unter der Woche und am Wochenende machen den Besuch flexibel planbar – ideal für Familien, Gruppen und Showfans.
Tickets sind ab sofort erhältlich: online unter www.stadthalle.com, telefonisch unter 01/79 999 79 oder direkt an den Kassen der Wiener Stadthalle. Für Kinder und Senior:innen stehen Ermäßigungen bereit. Weitere Infos: ticketservice@stadthalle.com
