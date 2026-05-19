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Heidi Horten Collection - KURIER Live Kultur Talk

KURIER verlost 12 x 2 Tickets für den KURIER Live Kultur Talk
KURIER Marketing
19.05.2026, 23:00

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Heidi Horten Collection

Ein Porsche aus Beton auf dem „Direktionsparkplatz“ der Heidi Horten Collection: Beim „KURIER Kultur Talk“ spricht der Künstler Gottfried Bechtold darüber, wie aus einem Sportwagen ein kritischer Kommentar auf Macht und Status wurde. Gottfried Bechtold im Gespräch mit Direktorin Verena Kaspar-Eisert und KURIER Kulturredakteur, Thomas Trenkler. 

Heidi Horten Collection | Atrium | Hanuschgasse 3 | 1010 Wien

Ab 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, die Ausstellung "Gottfried Bechtold. Betonporsche" zu besichtigen. Der Talk startet um 19.00 Uhr im Atrium des Museums.

Mehr Infos unter: https://hortencollection.com/programm/2026/kurier-kultur-talk

kurier.at  | 

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