Heidi Horten Collection - KURIER Live Kultur Talk

Ein Porsche aus Beton auf dem „Direktionsparkplatz“ der Heidi Horten Collection: Beim „KURIER Kultur Talk“ spricht der Künstler Gottfried Bechtold darüber, wie aus einem Sportwagen ein kritischer Kommentar auf Macht und Status wurde. Gottfried Bechtold im Gespräch mit Direktorin Verena Kaspar-Eisert und KURIER Kulturredakteur, Thomas Trenkler.

Heidi Horten Collection | Atrium | Hanuschgasse 3 | 1010 Wien

Ab 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit, die Ausstellung "Gottfried Bechtold. Betonporsche" zu besichtigen. Der Talk startet um 19.00 Uhr im Atrium des Museums.

Mehr Infos unter: https://hortencollection.com/programm/2026/kurier-kultur-talk