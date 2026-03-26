„Die Piraten von Penzance“ in der Volksoper Wien: Tickets zu gewinnen

Sie machen sich bereit, die Volksoper zu entern: ein Piratenangriff auf dieses altehrwürdige Haus! Es handelt sich allerdings um „very british“ Piraten – und Piratinnen! – also erwartet Sie bei diesem Angriff viel Humor und gutes Benehmen.

Worum es in der Operette geht? Ein junger Mann wird durch ein Missverständnis nicht zum Lotsen ausgebildet, sondern bei Piraten in die Lehre geschickt. Mit Vollendung seines 21. Lebensjahrs hätte Frederic seine Lehre eigentlich beendet, wäre er nicht ausgerechnet in einem Schaltjahr geboren! So ist er nach Piraten-Logik erst fünf Jahre alt … Klingt verwirrend? Keine Angst – sogar das Regieteam sagt, dass man die Handlung nicht verstehen muss, um Spaß an der Aufführung voller Slapstick und Theaterüberraschungen zu haben!

Die Könige der englischen Operette, Gilbert & Sullivan schufen eine Operette voller Witz, Satire und Ohrwürmer, die vom Volksopern-Ensemble höchst britisch dargeboten wird.

Das Physical Comedy-Duo Spymonkey hat mit „Orpheus in der Unterwelt“ in der Volksoper einen Hit bei Publikum und Presse gelandet. Mit „Die Piraten von Penzance“ widmen sie sich der britischsten aller Operetten!