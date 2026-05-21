Coole Spiele zum Internationalen Kindertag zu gewinnen

Monstersnack



Ein Memospiel mit großem Spaßfaktor und besonderer Ausstattung: Monstersnack kombiniert klassisches Erinnern mit originellem Spielmaterial und witziger Monster-Action. Ideal für Familien, die humorvolle Spieleabende lieben und Wert auf hochwertige, kindgerechte Gestaltung legen.

Für 2-4 Personen, ab 5 Jahren. Spieldauer: ca. 20 Minuten

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Die Insel der Mookies

Auf der Insel der Mookies wählen die Spielenden reihum Karten und entscheiden sich dabei stets für eine von zwei Seiten. Eine vermeintlich kleine Entscheidung mit großer Wirkung. Nur wer die wertvollsten Kombinationen an Symbolen sammelt, gewinnt die begehrten Trophäen. Doch Vorsicht: Auch die diebische Spinne mischt mit und kann hart erkämpfte Erfolge wieder zunichtemachen.

Ein Kartenspiel für 2 Personen ab 4 Jahren. Dauer: ca. 10 Minuten

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Moodies - Calmy

Wenn Emotionen wie Wut oder Ärger überhandnehmen, dann ist Calmy aus der brandneuen Moodies-Serie von ich lerne sofort zur Stelle. Er hilft Kindern ab 3 Jahren dabei, ihre negativen Gefühle einfach wegzupusten. Mit jedem tiefen Atemzug in seine Richtung ändert sich die Farbe des kleinen Gefährten. Gleichzeitig wird die Wut kleiner und das Kind ruhiger. Der kleine elektronische Calmy ist interaktiv, arbeitet mit Schall und passt in jede Tasche – so hilft er nicht nur zu Hause, sondern ist auch unterwegs ein treuer Begleiter. Seine Aufgabe ist es, Kindern dabei zu helfen, ihre Gefühle zu erkennen, bewusst zu regulieren und sie somit in ihrer emotionalen Entwicklung zu unterstützen.

Altersempfehlung: ab 3 Jahren

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Goula – Baumhaus

Hier ist Teamwork gefragt. Die Spieler helfen dem kleinen Eichhörnchen dabei, sich auf den Winter vorzubereiten. Es muss Nahrung gefunden und rechtzeitig ins Baumhaus gebracht werden, ehe es zu stark schneit und die Futtersuche damit unmöglich wird. Die Spielschachtel verwandelt sich blitzschnell in das hübsche Zuhause des Eichhörnchens, was die Sache noch attraktiver macht. Wird das Team genug Futter ins Haus schaffen können, ehe der Winter kommt? Ein spannender Wettlauf für Kinder ab 3 Jahren, der auf vergnügliche Art und Weise das Miteinander fördert.

Für 1-4 Personen, ab 3 Jahren.

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Matsch Party

Bei dem Kinderspiel „Matsch Party“ sausen die Schweine über den 3D-Spielplan, sammeln fleißig Matschklumpen und füllen damit ihre Sammelplättchen. Besonders spannend wird es, wenn eines der Schweine von der Planke direkt in die Matschpfütze hüpft. Denn dann fliegt der Matsch unberechenbar durch die Luft und alle können davon profitieren. Mit sau-witzigen Karten, einfachen Regeln und dem anschaulichen Spielprinzip kommt jede Menge Spielfreude auf.

Für 2-4 Personen, ab 5 Jahren. Dauer: ca. 15 Minuten

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Kullerwürfel

Sobald der „Kullerwürfel“ durchs Wohnzimmer rollt, beginnt spielerisches Entdecken. Die neue Spielesammlung von Schmidt Spiele richtet sich an die Allerkleinsten und bietet in drei abwechslungsreichen Varianten jede Menge Möglichkeiten zum Ausprobieren, Spielen und ersten Lernen. Im Zentrum des Spielerlebens stehen der Kullerwürfel sowie drei Häuser und niedliche Holztiere.

Eine Spielesammlung für 2-4 Kinder ab 2 Jahren. Dauer: ca. 10-15 Min. UVP: € 24,99

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Memoett

Mit „Memoett“ präsentiert der Wiener Spieleverlag Piatnik ein besonders anspruchsvolles Memospiel für kleine Entdecker ab vier Jahren. Denn anstatt eines Pärchens gilt es hier gleich eine ganze Tierfamilie zu finden und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Die farbenfrohe Herausforderung fördert spielerisch Merkfähigkeit, Konzentration und Beobachtungsgabe. Jedes Plättchen hält zudem liebevolle, kleine Details bereit. Zwei Varianten sorgen für lange anhaltenden Spielspaß.

Für 2-4 Personen, ab 4 Jahren. Dauer: ca. 20 Minuten

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Frog Splash

Mit dem lustigen Kinderspiel „Frog Splash“ zaubert der Wiener Spieleverlag Piatnik eigentlich die perfekte Idylle auf die heimischen Wohnzimmertische: Inmitten eines wunderschönen Sees sitzt ein freundlich aussehender Frosch namens Froggy ganz entspannt auf seinem Seerosenblatt und genießt das Leben. Dabei behält er die um ihn herumfliegenden Mücken fest im Blick. Wer sich traut, sie ihm zu stehlen, muss mit einem strafenden Wasserstrahl rechnen. Ein wenig Würfelglück und schlau eingesetzte Handkarten verhelfen zum Sieg.

Für 2-6 Personen, ab 5 Jahren. Dauer: ca. 15 Minuten

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Who is Luis

Ein idyllischer Bauernhof mit einem prächtigen Gemüsegarten: Gut getarnt schleicht hier Luis, der freche Maulwurf, durch die Beete und bedient sich an den Karotten, Kürbissen, Radieschen und Gurken. Schaffen es die Kinder als Team, den Dieb zu überführen und zu erraten, wo die Beute versteckt ist? Das kooperative Deduktionsspiel „Who is Luis?“ des Wiener Spieleherstellers Piatnik erfordert Kombi­nationsgabe und Zusammenarbeit, um den Gemüseräuber zu finden.

Für 1-5 Personen, ab 7 Jahren. Dauer: ca. 15 Minuten

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Teilnahmeschluss: 29.05.2026