Circus Alex Kaiser: 5 x 2 Premierentickets zu gewinnen
ADRENALIN PUR
„Adrenalin pur!“ - die brandneue Show des Circus Alex Kaiser mit spektakulären Attraktionen, atemberaubenden Kunststücken und Top-Artisten aus aller Welt.
Das absolute Highlight der Show ist der legendäre „Globe of Speed“. In einer riesige Stahlkugel liefern sich Motorradfahrer ein atemberaubendes Rennen gegen Zeit und Schwerkraft. Mit unglaublicher Geschwindigkeit, perfekt getimt und auf den Punkt genau kreuzen sich ihre Wege - Loopings inklusive.
Mit Saltos, Pirouetten und waghalsigen Sprüngen begeistert die „Adrenalin Truppe“ auf der russischen Schaukel. Die vier jungen Artisten sorgen zudem bei einem fulminanten Trampolinspektakel für Action, Power und Nervenkitzel.
Tradition trifft auf Moderne: Klassische Zirkuskunst verbindet sich mit innovativen Showelementen, mitreißenden Beats und einzigartigen Lichteffekten zu einem komplett neu konzipierten Live-Erlebnis für die ganze Familie.
Was: Circus Alex Kaiser
Wann: 17.04. - 25.05.2026
Wo: 1050 Wien, Margaretengürtel 53-55
Vorstellungen:
Premiere, 17.04. um 19:00 Uhr
Montag und Donnerstag um 16:00 Uhr
Freitag und Samstag um 15:00 und 19:00 Uhr
Sonntag um 14:00 Uhr
Pfingstmontag, 25.05. um 14:00 Uhr
Weitere Informationen:
Info & Ticket-Hotline: 0660 / 61 50 116
Webseite: Offizielle Webseite - Circus Alex Kaiser - Der Kaiser in Österreich
Teilnahmeschluss: 15.04.2026
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