Black Coffee - Live in Vienna: Tickets zu gewinnen
Wien bekommt am Sonntag, 24. Mai 2026, ein außergewöhnliches Musikereignis: Black Coffee, der erste afrikanische Grammy Gewinner, einer der einflussreichsten DJs und Produzenten der internationalen elektronischen Musikszene, kommt in die Galopprennbahn Freudenau. Die traditionsreiche Anlage im Wiener Prater verwandelt sich dafür in eine große Open-Air-Location mit internationalem Line-up, historischem Ambiente und Sonnenuntergangsstimmung.
Veranstaltet wird der Abend von Mona Music Events, gegründet von der ukrainischen Veranstalterin Tetiana, die seit acht Jahren in Österreich lebt, gemeinsam mit Norbert Bauer, der in der österreichischen Eventszene unter anderem durch Beatpatrol bekannt ist. Ziel ist es, internationale Musikformate nach Wien zu bringen und zugleich besondere Orte der Stadt neu erlebbar zu machen.
Unterstützt wird Black Coffee von Maz, der kürzlich als Opening-Act für Shakira an der Copacabana in Rio de Janeiro vor rund zwei Millionen Menschen auftrat. Ebenfalls Teil des Programms sind JEAN PHILIPPE & MOLE von MAJA Events sowie Modul Kollektiv.
Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr und endet um 23:00 Uhr. Das Konzept setzt bewusst auf einen frühen Start: ein Nachmittag im Grünen, Drinks, Freunde, Musik, Sonnenuntergang und danach ein Abend mit internationalem Sound. Damit entsteht ein Format zwischen Konzert, Open-Air, Clubkultur und besonderem Wien-Erlebnis.
Mit dem Event will Mona Music Events zeigen, dass Wien nicht nur für klassische Kulturorte steht, sondern auch für moderne, internationale und atmosphärische Musikformate an besonderen historischen Schauplätzen:
„Wir wollten Black Coffee nicht einfach in irgendeine Location bringen. Die Freudenau hat eine ganz eigene Geschichte, Energie, Atmosphäre und diesen wunderschönen offenen Raum mitten im Grünen. Genau das macht den Abend besonders.“
Fact Box
Event: Black Coffee Vienna
Datum: Sonntag, 24. Mai 2026
Zeit: 15:00 bis 23:00 Uhr
Ort: Galopprennbahn Freudenau / Rennbahngelände Wien Freudenau
Adresse: Freudenau 65, 1020 Wien
Line-up: Black Coffee, Maz, JEAN PHILIPPE & MOLE, Modul Kollektiv
Einlass: ab 16 Jahren
Veranstalter: Mona Music Events
Tickets: Black Coffee in Vienna
Teilnahmeschluss: 22.05.2026
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