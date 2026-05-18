ATP BOSS OPEN in Stuttgart: Tickets zu gewinnen

Die Wochen zwischen den French Open und Wimbledon gelten generell als Tennis-Hochsaison, in welcher der Tennissport in den Fokus der medialen Berichterstattung rückt. Wimbledon ist das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt und besticht mit einem einzigartigen Flair und edlen Rasenplätzen. Ein hochwertiges Spielerfeld ist während der Rasensaison garantiert, da die Topspieler die wenigen Möglichkeiten auf Rasen nutzen müssen, um sich auf das Saisonhighlight vorzubereiten und in Stellung zu bringen. Folglich konnten die Turnierbesucher der vergangenen Jahre Stars wie Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Frances Tiafoe beim ATP Stuttgart bestaunen.

DAS TURNIER IM ÜBERBLICK

Ort: STUTTGART I TC Weissenhof

Zeitraum: 6. - 14. Juni 2026

Turnierkategorie: Teil der ATP Tour 250 und der Wimbledon Rasensaison

Topspieler der letzten Jahre: Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Juan-Martin Dei Potro, Marin Cilic, Gael Monfils, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe

Event-Anlage: Exklusive Turnieratmosphäre mit einem einzigartigen Panoramablick über 5 Rasenplätze und den Stuttgarter Killesberg

Mehr Infos und Tickets: BOSS OPEN

Teilnahmeschluss: 01.06.2026