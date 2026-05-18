ATP BOSS OPEN in Stuttgart: Tickets zu gewinnen
WELTKLASSE-TENNIS AUF WIMBLEDON-RASEN
e I motion sports veranstaltet das seit 2015 auf Rasen stattfindende Traditionstennisturnier in Stuttgart. Tennislegenden wie Roger Federer, Rafael Nadal konnten den Titel bereits gewinnen.
ON THE ROAD TO WIMBLEDON
Die Wochen zwischen den French Open und Wimbledon gelten generell als Tennis-Hochsaison, in welcher der Tennissport in den Fokus der medialen Berichterstattung rückt. Wimbledon ist das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt und besticht mit einem einzigartigen Flair und edlen Rasenplätzen. Ein hochwertiges Spielerfeld ist während der Rasensaison garantiert, da die Topspieler die wenigen Möglichkeiten auf Rasen nutzen müssen, um sich auf das Saisonhighlight vorzubereiten und in Stellung zu bringen. Folglich konnten die Turnierbesucher der vergangenen Jahre Stars wie Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Frances Tiafoe beim ATP Stuttgart bestaunen.
DAS TURNIER IM ÜBERBLICK
Ort: STUTTGART I TC Weissenhof
Zeitraum: 6. - 14. Juni 2026
Turnierkategorie: Teil der ATP Tour 250 und der Wimbledon Rasensaison
Topspieler der letzten Jahre: Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Juan-Martin Dei Potro, Marin Cilic, Gael Monfils, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe
Event-Anlage: Exklusive Turnieratmosphäre mit einem einzigartigen Panoramablick über 5 Rasenplätze und den Stuttgarter Killesberg
Mehr Infos und Tickets: BOSS OPEN
Teilnahmeschluss: 01.06.2026
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