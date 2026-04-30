5x2 Tickets für Stiffelio | MusikTheater an der Wien zu gewinnen
Der KURIER verlost 5 x 2 Tickets für die Aufführung von „Stiffelio“ am 17. Mai 2026 um 19.00 Uhr im MusikTheater an der Wien.
Giuseppe Verdis Opernkrimi kehrt zurück nach Wien. Das lange als verschollen geltende Meisterwerk Stiffelio ist gleichzeitig eines der spannendsten Werke des Komponisten: Die Untreue seiner Frau stürzt den protestantischen Pastor Stiffelio in einen tiefen menschlichen wie religiösen Konflikt – darf ein Mensch Rache üben?
Als Regisseur kehrt Vasily Barkhatov nach seiner Hit-Interpretation von Norma ans MusikTheater an der Wien zurück. Dirigent Jérémie Rhorer leitet das ORF Radio-Symphonieorchester Wien.
KURIER verlost verlost 5 x 2 Karten für die Vorstellung am Sonntag, 17. Mai 2026,
um 19 Uhr im MusikTheater an der Wien | Linke Wienzeile 6 | 1060 Wien.
Tickets und weitere Infos: www.theater-wien.at
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