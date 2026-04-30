5x2 Tickets für Stiffelio | MusikTheater an der Wien zu gewinnen

Giuseppe Verdis Opernkrimi kehrt zurück nach Wien. Das lange als verschollen geltende Meisterwerk Stiffelio ist gleichzeitig eines der spannendsten Werke des Komponisten: Die Untreue seiner Frau stürzt den protestantischen Pastor Stiffelio in einen tiefen menschlichen wie religiösen Konflikt – darf ein Mensch Rache üben?

Als Regisseur kehrt Vasily Barkhatov nach seiner Hit-Interpretation von Norma ans MusikTheater an der Wien zurück. Dirigent Jérémie Rhorer leitet das ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

KURIER verlost verlost 5 x 2 Karten für die Vorstellung am Sonntag, 17. Mai 2026,

um 19 Uhr im MusikTheater an der Wien | Linke Wienzeile 6 | 1060 Wien.

Tickets und weitere Infos: www.theater-wien.at