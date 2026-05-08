Am 9. Juni 2026 steht im MQ Wien alles im Zeichen nachhaltiger Innovation, zukunftsweisender Ideen und inspirierender Begegnungen. Das SPEAK OUT Festival bietet ein vielfältiges Programm von inspirierenden Keynotes und Impulsvorträgen über interaktive Workshops bis hin zu hochkarätig besetzten Panels rund um Nachhaltigkeit, Technologie, Energie, Mobilität und das Leben von morgen.

Zu den Highlights zählen unter anderem eine Keynote von Marc Elsberg, Beiträge der Science Busters sowie Panels mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Politik und Technologie. Das Festival bietet damit nicht nur spannende Einblicke in aktuelle Zukunftsthemen, sondern auch Inspiration, Austausch und Orientierung für alle, die Nachhaltigkeit aktiv mitgestalten möchten.

Besonders spannend sind auch Diskussionen zu digitaler Souveränität in Europa, zur Zukunft von Windkraft und Solarenergie, zu klimafreundlicher Mobilität, zur Stadt von morgen sowie zu den Fragen, wie KI unseren Stromverbrauch verändert und welche Rolle neue Technologien für eine nachhaltige Zukunft spielen.

Mehr zum Programm: https://speakout.kurier.at/programm