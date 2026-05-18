3x3 VIENNA presented by win2day: Tickets zu gewinnen

3x3 VIENNA PRESENTED BY WIN2DAY: "BESTES TURNIER DER WELT" JETZT AUCH DAS GRÖSSTE

Fünf Bewerbe, 110 Spiele an drei Tagen in der 3.000 Fans fassenden A1 Arena, weit über 2.000 Nächtigungen und insgesamt 210.000 Euro Preisgeld: 3x3 VIENNA presented by win2day unterstreicht bei der Auftakt-Pressekonferenz im Hotel InterContinental Vienna zwei Monate vor dem Event eindrucksvoll seinen Status als größtes und bestes 3x3-Turnier der Welt. Von 12. bis 14. Juni wird 3x3 VIENNA auf dem Wiener Heumarkt zu einer Melange aus Weltklasse-Basketball, Musik, Entertainment und urbaner Kultur. 3x3 VIENNA ist ein Festival, das weit über den Sport hinausgeht – und wird sportlich zu einem entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028.

Die Zahlen untermauern den Anspruch von und seinem Team. "110 Spiele an drei Tagen in der 3.000 Fans fassenden A1 Arena, 372 Athlet:innen – von den Stars bis zu den besten Schulen – weit über 2.000 Nächtigungen, 210.000 Euro Preisgeld und vor allem der einzigartige inklusive Charakter des Events sprechen eine klare Sprache: 3x3 VIENNA presented by win2day ist das größte 3x3-Turnier der Welt", so Johannes Wiesmann, der Co-Geschäftsführer der 3x3 Event GmbH.

Erster großer Höhepunkt auf "Road to LA 28"

Die sportliche Bedeutung der Veranstaltung, die zum zweiten Mal in Folge auf dem legendären Areal des Wiener Eislaufvereins stattfinden wird, erfuhr heuer ein "Upgrade". 3x3 VIENNA ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. „Bei uns sammeln die Spielerinnen und Spieler extrem viele Punkte für die Olympia-Qualifikation. In Wien gibt es für die rot-weiß-roten Teams einen Heimvorteil, der ein enormer Boost sein kann. Die Road to LA beginnt in zwei Wochen in Japan, hat aber ihren ersten großen Höhepunkt hier am Heumarkt“, betont Wiesmann. ÖBSV-Präsident Julian Hadschieff pflichtet bei. „Ein derart verzahntes Event, wo Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Behinderung unter einem Dach spielen, gibt es in der Sportwelt kein zweites Mal. 3x3 VIENNA zeigt, was Menschen mit Behinderung leisten können – und vor allem, wie sie begeistern.“ Von 12. bis 14. Juni kommt es zur zweiten Auflage des 3x3 Wheelchair Masters, einer Competition der besten Vereinsteams der Welt. Österreich geht mit Team win2day Vienna und einigen EM-Goldmedaillengewinnern von 2024 an den Start.

Basketball-Austria-Präsident Helmut Niederhofer sieht den Basketballsport ganz generell im Aufwind. "Basketball boomt, 3x3 boomt. 3x3 VIENNA begeistert mit Dynamik und einem einzigartigen Gesamtpaket.“ Geht es nach dem Verbandschef sollen sich die rot-weiß-roten Teams mit viel Rückenwind und guten Resultaten ihren Olympia-Traum erfüllen. „Die Chance auf LA 2028 lebt – und Wien ist ein zentraler Schritt auf diesem Weg.“

Mehr Infos und Tickets: 3×3 Vienna – presented by win2day

Teilnahmeschluss: 05.06.2026