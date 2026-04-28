20.⁠ NÖ Frauenlauf: 40 Startplätze zu gewinnen

20. NÖ Frauenlauf: Bewegung, Gemeinschaft und Engagement für den guten Zweck

Am Sonntag, dem 6. September 2026, feiert der niederösterreichische Frauenlauf ein besonderes Jubiläum: Bereits zum 20. Mal verwandelt sich das Sportzentrum Niederösterreich rund um den Ratzersdorfer See in St. Pölten in eine Bühne für eines der größten Frauenlauf-Events Österreichs.

Der NÖ Frauenlauf steht seit zwei Jahrzehnten für Bewegung, Gemeinschaft und Lebensfreude – und richtet sich bewusst an alle Frauen, unabhängig von Alter oder Leistungsniveau. Ob Anfängerin, Hobbyläuferin, ambitionierte Sportlerin oder Nordic-Walkerin: Im Mittelpunkt stehen die Freude an der Bewegung sowie das gemeinsame Erlebnis.

Die Teilnehmerinnen können aus verschiedenen Bewerben wählen: Neben klassischen Laufdistanzen über 2,5 km, 5,2 km und 9,8 km wird auch eine 5,2 km Nordic-Walking-Strecke angeboten. Ergänzt wird das Programm durch Kinder- und Jugendbewerbe, wodurch der Event bewusst als familienfreundliche Veranstaltung konzipiert ist.

Ein zentrales Element des NÖ Frauenlaufs ist der starke Gemeinschaftsgedanke. Neben Einzelwertungen gibt es kostenlose Teamwertungen sowie eine besondere Generationenwertung, bei der zwei Teilnehmerinnen mit mindestens 20 Jahren Altersunterschied gemeinsam antreten können.

Darüber hinaus steht die Veranstaltung ganz im Zeichen der Solidarität: Unter dem Motto „Laufen gegen Krebs“ wird mit jedem gelaufenen Kilometer Geld für den Kampf gegen Krebs gesammelt. Beim letzten Lauf konnten so über 28.000 Euro für Hilfsprojekte der NÖ Krebshilfe erlaufen werden.

Neben dem sportlichen Teil erwartet die Teilnehmerinnen ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik, Moderation, Verpflegung und einer feierlichen Siegerehrung inklusive Tombola. Im Nenngeld enthalten sind zahlreiche Leistungen wie Zeitnehmung, Finisher-Medaille, Goodie-Bag sowie ein kostenloses Funktionsshirt bei rechtzeitiger (bis 30.6.) Anmeldung.

Mit jährlich mehreren tausend Teilnehmerinnen zählt der NÖ Frauenlauf zu den bedeutendsten Laufveranstaltungen für Frauen in Österreich. Auch zum 20-jährigen Jubiläum wird wieder ein starkes Zeichen für Gesundheit, Zusammenhalt und soziales Engagement gesetzt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.noe-frauenlauf.at

Teilnahmeschluss: 17.05.2026