Risiken durch Wimpernverlängerung: Expertin warnt vor Augenschäden

Risiken durch Wimpernverlängerungen

Akute und chronische Nebenwirkungen sind bei Wimpern-Extensions keine Seltenheit. „Zu den häufigsten akuten Störungen zählt das behandlungsbedürftige allergische Kontaktekzem am Lidrand, meist ausgelöst durch den verwendeten Klebstoff“, erklärt die Messmer. Zusätzlich können infektiöse Entzündungen an Lidrand oder Bindehaut auftreten. Auch langfristige Schäden sind möglich: „Ein langfristiger negativer Effekt ist die Verkalkung der Wimpernbasis sowie der Verlust von eigenen Wimpern durch eine Verletzung am Haarschaft“, so Messmer. Zwar seien schwere Komplikationen wie Hornhauterosionen oder Infektionen der Hornhaut selten – aber nicht auszuschließen. Bei operativen Eingriffen am Auge, bei denen Hitze zur Blutstillung eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. „Sie müssen daher vor einer Augenoperation entfernt werden“, warnt die Expertin.

Komplikationen durch Lidstrich-Tattoos

Wer sich einen Lidstrich dauerhaft tätowieren lässt, muss mit Schwellungen und Rötungen der Lider rechnen – übliche Reaktionen, die meist nach kurzer Zeit abklingen. Doch es kann auch anders kommen: „Es können aber auch allergische Reaktionen in Form von Ekzemen auftreten oder langwierige Entzündungen“, so Messmer. Auch Infektionen mit Bakterien wie Staphylokokken und Streptokokken oder sogar mit Hepatitis- und HIV-Viren sind dokumentiert – vor allem bei mangelnder Hygiene. Lidstrich-Tattoos können zudem langfristig die Talgdrüsen der Lider schädigen, was zu Trockenen Augen führt. Auch Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis können sich verschlechtern. Weitere mögliche Schäden sind Verätzungen und mechanische Verletzungen durch fehlerhafte Behandlung.

Vor jeder kosmetischen Behandlung sollte man sich der möglichen Folgen bewusst sein. „All dies sollte man vor einer Behandlung bedenken“, betont Messmer. Denn die Anforderungen an Permanent-Make-up-Anbieter sind gering: „Schulungen umfassen oft nur wenige Tage, anschließend erhalten die Absolventen ein Zertifikat, das die Qualifikation offiziell bestätigt“, so die Augenärztin. Trotz Einmal-Nadeln und vertrauenswürdiger Hersteller enthalten viele Tattoofarben problematische Inhaltsstoffe. „Es handelt sich bei Tattoo-Tinten somit um potenziell äußerst toxische Substanzen“, stellt Messmer klar – mit Stoffen wie Antimon, Cadmium, Arsen oder Nickel.