Urtikaria: Wie neue Therapien das Leben der Patienten verbessern

Ein Erlebnis hat sich bei Silvie Gross ins Gedächtnis eingegraben: „Ich war damals durch Schwellungen und Entzündungen richtiggehend entstellt im Gesicht. Im U-Bahn-Waggon haben sich nach und nach alle Menschen in die andere Wagenhälfte verlagert.“ Erfahrungen wie Silvie Gross machen viele Patienten mit Nesselsucht ( Urtikaria). „Für Laien ist so etwas schwierig einzuordnen“, sagt Wolfgang Weninger, Leiter der Klinik für Dermatologie an der MedUni Wien/AKH Wien.