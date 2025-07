Nervenzellen im Gehirn wachsen auch im Erwachsenenalter

Eine internationale Forschungsgruppe unter Leitung von Professor Jonas Frisén analysierte Gehirngewebe von verstorbenen Menschen im Alter von 0 bis 78 Jahren. Mithilfe modernster Techniken wie die so genannte Single-Nucleus-RNA-Sequenzierung und Durchflusszytometrie konnten sie unterschiedliche Stadien der Zellentwicklung sichtbar machen – von Stammzellen bis hin zu unreifen Nervenzellen, viele davon in aktiver Teilung.

Vorläuferzellen existieren

Ein entscheidender Punkt in der Debatte um die sogenannte Neurogenese war bislang das Fehlen direkter Beweise für sogenannte neuronale Progenitorzellen – jene Ursprungszellen, aus denen neue Neuronen entstehen. „Wir konnten diese Zellen nun eindeutig nachweisen“, sagt Studienleiter Jonas Frisén. „Damit ist klar: Das Gehirn bildet auch im Erwachsenenalter weiter neue Nervenzellen.“

Die neugeborenen Zellen wurden in einer bestimmten Zone des Hippocampus gefunden, dem so genannten Gyrus dentatus. Diese Region ist besonders relevant für kognitive Flexibilität – also die Fähigkeit, sich auf neue Informationen einzustellen oder Denkstrategien zu wechseln.