Tiercoach: So bleibt der Hund auf Reisen gesund

Die Zeugnisse sind jetzt in ganz Österreich verteilt, die Schule hat Pause. Auch die Hitze macht urlaubsreif. „Wer mit Hund auf Reisen geht, sollte gut vorbereitet sein“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach erklärt, mit welchen Papieren ein Vierbeiner über die Grenze darf, und was in die Apotheke für unterwegs gehört.

„Jeder Hund, der nach Österreich einreist, braucht einen aufrechten Tollwutschutz“, sagt Reitl. Ein rechtzeitiger Blick in den Pet Pass lohnt. Eventuell wurde übersehen, dass eine Auffrischung fällig ist. In diesem Fall muss die Impfung gegen die tödliche Virusinfektion spätestens drei Wochen vor der Abfahrt erfolgen, damit sie Gültigkeit hat.