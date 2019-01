Gen-Baby: Chinesischem Forscher droht die Todesstrafe

Behörden schritten ein

Auch die chinesischen Behörden schritten ein und ordneten eine "unverzügliche Untersuchung an". Jetzt wurde bekannt, dass He Jiankui offenbar von der chinesischen Regierung festgehalten wird. Das behauptet zumindest ein britischer Wissenschaftler gegenüber dem britischen Telegraph. Er hatte früher Kontakt mit dem chinesischen Kollegen und habe jetzt erfahren, dass dieser in einer Wohnung festgehalten werde. Der britische Genetiker Robin Lovell-Badge vom Francis Crick Institute in London sei besorgt, dass He Jiankui die Todesstrafe drohe – wegen Korruption und Bestechungsgeldern.

Seit einem Monat vermisst

Seit Anfang Dezember werde der Chinese vermisst. Dem Bericht zufolge lebt er unter bewaffneter Bewachung in einer staatlichen Wohnung in Shenzen, wo er zuvor an der Universität geforscht hat. Korruption und Bestechung stehen deshalb im Raum, da He Jiankui die Experimente nicht alleine durchgeführt haben kann und ihm möglicherweise vorgeworfen wird, dass er Mitarbeiter mit finanziellen Anreizen dazu verleitete. Außerdem habe er möglicherweise gegen geltende Forschungsrichtlinien verstoßen. Laut Telegraph hätten stattliche Richtlinien in China dasselbe Gewicht wie etablierte Gesetze.