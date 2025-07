Was tun, wenn nachts der  Hunger kommt?

Bei nächtlichem Heißhunger, oder auch Night-Eating-Syndrom (NES) genannt, kann es sich um eine Essstörung handeln, bei der Betroffene nachts oder spät am Abend immer wieder große Mengen an Nahrung zu sich nehmen. Diese Form der Essstörung kann unter anderem mit einem gestörten zirkadianen Rhythmus, mit Schlafstörungen oder auch mit hormonellen Veränderungen in Verbindung stehen. Charakteristisch für NES ist ein starkes Verlangen nach Essen – insbesondere abends oder nachts. Die Nahrungsaufnahme in dieser Zeitspanne macht oft mindestens 25 Prozent der täglichen Kalorienzufuhr aus. Vor allem ein zu starker Abfall des Blutzuckerspiegels kann nachts solche Hungerattacken auslösen.

Das sogenannte Hungerhormon Ghrelin und das Sättigungshormon Leptin spielen ebenfalls eine zentrale Rolle beim Appetit und beim individuellen Sättigungsgefühl. Ein gestörtes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Hormonen kann letztlich zu nächtlichem Heißhunger führen. Darüber hinaus können auch Schlafmangel oder eine generell gestörte Schlafqualität das nächtliche Hungergefühl deutlich verstärken. Alkoholkonsum kann ebenfalls die Schlafqualität verschlechtern und durch die Insulinausschüttung zu nächtlichen Blutzuckerabfällen und konsekutiven Heißhungerattacken führen. Auch Stress begünstigt Heißhunger, besonders auf süße, fett- und kohlenhydratreiche Lebensmittel. Es kann ebenfalls sein, dass Essen als Ersatz für emotionale Bedürfnisse genutzt wird, wie zum Beispiel bei Langeweile oder Angst.