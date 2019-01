Diskussion um Babypille: Fördert sie Suizid oder nicht?

Wer zukünftig eine Antibabypille kauft, bekommt sogleich eine Warnung dazu: Kontrazeptiva können zu Selbstmord oder - wie Mediziner sagen - zu suizidalem Verhalten führen. Hintergrund: Die Europäischen Arzneimittelagentur ( EMA) verpflichtet die Hersteller zu diesem Hinweis, nachdem dänische Studien einen Zusammenhang zwischen hormoneller Verhütung und Suizid gefunden hat.

Doch gibt es diesen Zusammenhang wirklich? Deutsche Frauenärzte haben da so ihre Zweifel, weshalb der Berufsverbandes der Frauenärzte e.V. (BVF) und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. ( DGGG) vereint im German Board and College of Obstetrics and Gynecology (GBCOG) die dänische Studien als "wertlos" bezeichnen. Begründung: „Diese Studien haben erhebliche methodische Fehler."

Woran stoßen sich die Mediziner?

Kritisiert wurde z.B., dass Vergleiche gemacht wurden, die nicht zulässig sind: Frauen, die sich die Pille verschreiben lassen, gehen automatisch zum Arzt, wobei weitere Diagnosen gestellt werden - angefangen vom Bluthochdruck bis zur Depression. Die Frauen in der Vergleichsgruppe gingen hingegen seltener zu einem Mediziner, weshalb Erkrankungen bei ihnen später oder gar nicht diagnostiziert werden.