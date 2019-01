Zweite "Addicted to Rock"-Bar eröffnet in den Stadtbahnbögen

Gleichzeitig mit der Eröffnung in den Stadtbahnbögen wird auch die Karte am Getreidemarkt aufgepeppt: Sie wird um Burgerkreationen und neue Gin-Sorten erweitert.

Begonnen hat die "Addicted to Rock"-Ära mit dem Club in der Wiener Discothek U4 vor elf Jahren. Es folgten Parties in ganz Österreich, etwa beim Surf Worldcup in Podersdorf oder dem "Addicted to Rock XXL" im Wiener Gasometer oder der Ottakringer Brauerei. Seit 2014 gibt es die Burger-Bar.