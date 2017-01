Türkei: Almsuppe (Yayla Çorbası)

Wenn türkische Viehtreiber ihre Tiere auf die Alm trieben, brauchten sie eine einfache, nahrhafte Suppe für die kalte Bergwelt. In die traditionelle Almsuppe kommt Reis, Joghurt, Wasser, Öl und getrocknete Minze. Heute wird die Suppe oft mit Fleischfond und Zwiebeln verfeinert.

Italien: Minestrone

Die klassische Restlverwertung könnte nicht besser schmecken: Für den Fond der Minestrone wird Wasser, Gemüse und Speck aufgekocht, dabei dürfen Wirsing und Bohnen nicht fehlen. Als Einlage dienen Pasta- und / oder Erdäpfel-Reste.

Vietnam: Pho

Die vietnamesische Suppe Pho ist eine kräftige Suppe aus Rindsknochen gekocht: Traditionell wird die Suppe zum Frühstück gegessen. Reisnudeln und Einlagen auf kleinen Tellerchen, damit man die Suppe nach Belieben würzen kann, dürfen nicht fehlen.

Spanien: Gazpacho

Erfunden wurde die kalte Suppe in Andalusien und sie eignet sich wunderbar für die Restlverwertung von altem Brot. Traditionell bereiten die Spanier ihre Gazpacho mit ungekochtem Gemüse zu, der Herd bleibt kalt. Die Zutaten sind Paradeiser, Salatgurken, Paprika, Brot, Öl, Essig, Wasser und Gewürze.

Irland: Irish Stew

Mehr Eintopf als Suppe ist der irish stew. Erdäpfel, Lammfleisch und Zwiebel kamen früher in das Arme-Leute-Essen. Heute wird der Eintopf oft mit Karotten und Pastinaken verfeinert. Auch wenn der Eintopf weltbekannt ist, wird er in Irland kaum mehr gegessen.

Frankreich: Bouillabaisse

Muscheln, Langusten, Petersfisch oder Seeteufel: Historiker gehen davon aus, dass die Marseiller Bouillabaisse beziehungsweise die provenzalische Fischsuppe von Fischern bereits im Mittelalter erfunden wurde, um besonders kleine Fische oder Fischreste kulinarisch zu verwerten.

Japan: Misosuppe

In früheren Zeiten lautete der japanische Heiratsantrag: "Willst Du meine Misosuppe kochen?" Bei Miso handelt es sich um eine fermentierte Sojabohnenpaste, die in der japanischen Küche als Grundzutat dient. Tofu, Wakame und Frühlingszwiebel gelten als Standardeinlage, die vielfältig erweitert werden kann.

Belgien: Zwiebelsuppe

Die bekannteste Variante ist die französische Zwiebelsuppe, die auch in Belgien als Nationalsuppe gilt. Die Soupe à l’oignon geht auf das 18. Jahrhundert zurück und wurde bereits damals in den Pariser Markthallen gelöffelt. Die Bindung erhält die Suppe durch das Einkochen der Zwiebel.

Ungarn: Gulaschsuppe

Und nun gleich zu Beginn die Sprachverwirrung: In Ungarn heißt Gulyás eigentlich der Rinderhirte, allerdings wird das Wort als Oberbegriff für diverse Eintöpfe verwendet. Was wir als Gulasch bezeichnen, heißt in Ungarn Pörkölt. Die Ursprünge liegen im Mittelalter, allerdings verwendeten die Hirten damals noch keinen Paprika (kamen erst nach der Entdeckung Amerikas nach Europa) für das Schmorgericht, das über offenem Feuer zubereitet wurde.