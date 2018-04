Unternehmer will Pizza-Automaten in Österreich etablieren

Eine Pizza mit frischen Zutaten ohne menschlichen Handgriff und ohne lange Wartezeit: Das verspricht ein etwa zwei Meter langer, knallroter Automat mit der Aufschrift "Let's Pizza". Unternehmer Leo Kohn will das ursprünglich aus Italien stammende Konzept nun auch den Österreichern schmackhaft machen. Konkrete Partner gibt es aber noch nicht, wie er am Dienstag bei der Präsentation in Wien sagte.

"Wir wollen jetzt einmal die Promotion vorantreiben", räumte Kohn ein. Interessenten gebe es durchaus, aber konkrete Abschlüsse noch nicht. Man sei erst in der Vorbereitungsphase, Wartungsverträge etwa müssten noch ausgearbeitet werden. Der Vertreiber hofft jedenfalls, dass die rund zwei Meter lange Maschine mit einem Stückpreis von 24.000 Euro bald in möglichst großer Zahl hierzulande sowie in Deutschland präsent sein wird. Fixe Standorte gibt es noch nicht, vorstellen kann sich Kohn etwa Bahnhöfe oder Tankstellen. Auch für große Events soll man den Automaten mieten können.