Top 5: Die schönsten neuen Schanigärten Wiens

Steaks, Steaks, Steaks - das Block House liegt sehr prominent im dicht verbauten Gebiet zwischen Secession und Theater an der Wien. Was wenige wissen: Das auf Steaks spezialisierte Restaurant hat im Innenhof einen idyllisch gelegenen Gastgarten. 250 Gramm vom Hereford-Rib-Eye-Steak kommen auf 23,90 Euro. Wer bei Sonnenschein lieber etwas Leichteres essen will, kann zum Beispiel zwischen Salate (ab 4,80 Euro), Tatar (8,90 Euro) oder Krabben aus der Nordsee (8,60 Euro) wählen.

Info: Block House am Naschmarkt, Linke Wienzeile 4, 1060 Wien, Montag bis Samstag 11:30 bis 24 Uhr, Sonntag 11:30 bis 23 Uhr