Top 3: Besser als Punsch – neue Wiener Bars mit Wintergarten

Die Kleindod-Macher Alexander Batik, Oliver Horvath, David Schober und Philipp Scheiber verwandeln ihren Kleinod Stadtgarten im Stadtpark in einen großen Punschstand. Getrunken werden hier neben Glühwein und Punsch Gin-Tea-and-Tonic-Kreationen mit Bombay Sapphire sowie winterliche Mules. Falls es doch zu kalt wird, dann wärmen Heizschwammerl und Decken. Am Freitag gibt es Techno Punsch hosted by Techno Café. Für wärmenden Sound sorgt DJ Niko Mautner Markhof.