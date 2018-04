Teurer Spaß: 34 Euro pro Kilogramm Kapsel-Kaffee

Auch sind Kapseln eine kostspielige Angelegenheit, rechnete die Umweltschutzorganisation vor. Durch den Kaffeegehalt von bis zu sechs Gramm im Schnitt käme man bei einem Preis von 35 bis 45 Cent auf 60 bis 90 Euro pro Kilogramm. Auch die günstigsten Kapselvarianten kämen laut Verein für Konsumenteninformation (VKI) auf 27 Cent pro Stück, was dann 34 Euro pro Kilo Kaffee entspricht. Zum Vergleich: Ein Kilo Bio- und Fairtrade-Kaffee kostet in etwa 15 Euro.

Was die Produktauswahlmöglichkeiten betrifft, so ergab der Check der NGO, dass bei Diskontern wie Lidl und Hofer um die 25 unterschiedliche Packungen mit Kaffee, gemahlen oder ganze Bohne, erhältlich sind, sich bei Interspar und Merkur mehr als 200 Artikel finden. Bei mehr als der Hälfte aller Packungen in den Supermärkten lande der Kaffee zudem einzeln verpackt in den Regalen. Die Einzelverpackung, meist aus Alu oder Plastik, sei jedoch extrem aufwendig in der Produktion und lasse die Müllberge wachsen, kritisierte Greenpeace

Die Zahl an empfehlenswerten Kaffee-Produkten sei hingegen überschaubar: Bei den getesteten Supermärkten gibt es lediglich ein bis acht Produkte, die biologisch produziert und von Fairtrade zertifiziert sind und ohne Einzelverpackungen auskommen. Die empfehlenswerten Produkte sind meist unter den Bio-Eigenmarken der Supermärkte sowie Marken wie "EZA" erhältlich. "Ein gutes Kaffeesortiment besteht nicht aus möglichst vielen Artikeln, sondern einer Auswahl an möglichst nachhaltig und fair produzierten Produkten", so die Bilanz von Kaller zum aktuellen Marktcheck.