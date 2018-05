Strandhaus Mörbisch lockt an den Neusiedler See

Erst vergangenes Jahr hat das Fritz mit seiner Eröffnung bewiesen, dass sich eine gehobene Küche und Urlaubsfeeling nicht ausschließen müssen: Das Restaurant mit eigener See-Anlegestelle ergatterte vom Stand weg eine Haube. Jetzt will der Wiener Gastronom Markus Artner (Artner am Franziskanerplatz, Artner auf der Wiesen) den Erfolg der Konkurrenz wiederholen, allerdings in Mörbisch.

Vor wenigen Wochen eröffnete Artner das neue Strandhaus Mörbisch: Ziel ist, mit einer gehobenen Küche und mit Cocktails die Wiener Schickeria und die sonnenhungrigen Burgenländer anzulocken. Laut Artner hätte das Lokal versucht, mit einem kulinarischen Standard-Programm als Versorgungsstation für Festspielgäste zu überzeugen. Er wolle hingegen versuchen, dass künftig auch Gäste für einen alleinigen Restaurantbesuch auf die Insel kommen.