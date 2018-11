Stiftung Warentest: Nur jedes dritte Kokosöl überzeugte

Hoch erhitzbar und gesund: Seit einiger Zeit ist Kokosöl in aller Munde und gilt als schmackhafte und gesunde Alternative zu anderen Fetten. Die deutsche Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift "test" (Ausgabe 12/2018) untersuchte 15 Produkte - das Ergebnis ist überraschend. Denn unter den mit "gut" bewerteten Ölen finden sich solche von Billganbietern. In Summe haben nur fünf Kokosöle die Tester so überzeugt, dass sie die Note "gut" erhielten. Sieben waren "befriedigend" und zwei "ausreichend". Eines schnitt sogar mit "mangelhaft" ab.