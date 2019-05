Star-Koch Fieri enthüllte Hollywood-Stern

Der US-Star-Koch und TV-Show-Moderator Guy Fieri (51) ist in Hollywood zu Ehren gekommen. Auf dem berühmten " Walk of Fame" enthüllte er am Mittwoch eine Sternenplakette mit seinem Namen.

Als Stargast zollte Oscar-Preisträger Matthew McConaughey (49, "Dallas Buyers Club") dem Gastronom Tribut. Er sei seit vielen Jahren ein großer Fan der TV-Show "Diners, Drive-Ins and Dives", in der Fieri außergewöhnliche Restaurants vorstellt. Zudem sei der Promi-Koch überhaupt kein "Food Snob", sagte der Schauspieler.