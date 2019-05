Picknick-Essen: Genießen in Wiesen

Picknick ist mehr als nur Schmausen im Freien, es ist ein Lebensgefühl. Doch wer hat’s erfunden?

Ein unentschiedenes Match zwischen England und Frankreich. Sprachforscher leiten das Wort „ Picknick“ vom französischen „pique-nique“ ab – das kommt wiederum von den Begriffen „piquer“, für stechen und „nique“ für Kleinigkeit. So richtig kultiviert wurde das Schmausen im Grünen allerdings in England, wo Königin Victoria beliebte, draußen zu speisen. Zu einem viktorianischen Picknickkorb gehörten nebst Gabeln und Messern ein eigenes Tee-Bereitungsset mit tragbarem Stövchen sowie eine Teekanne plus Behälter für Milch und Zucker. Man nahm nur ein paar Kekse mit, sonst nichts. Es waren die Geladenen, die kalte Speisen mitbrachten. Heute existiert eine eigene Picknick-Kultur, der Rasenimbiss ist in England Tradition. Man erinnere sich etwa an das Massen-Picknick anlässlich des 90. Geburtstags von Königin Elizabeth II mit 10.000 geladenen Gästen. Und auch als sich Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor das Jawort gaben, picknickten 2500 geladene Gäste im Park des Schlosses. Nobel gepicknickt wird auch beim Pferderennen in Ascot.

Picknick im Smoking

Kein Wunder, dass der teuerste Picknickkorb der Welt aus England stammt. Mit handgemachten Kristallgläsern, Wedgewood-Porzellan, einem handgefertigten Schneidbrett sowie Stoffservietten mit Rolls Royce-Monogram gehörte der Edelkorb zur Sonderausstattung der letzten „Phantom“-Limousinen, deren Produktion eingestellt wurde. Dazu passt, dass sich die Engländer beim Picknick schön kleiden, mitunter kommen sie in Smoking und langem Kleid. Die Franzosen interpretieren ihr „Déjeuner sur l’herbe“ etwas lässiger. Es geht einfach darum, Freunde zu treffen, zu plaudern und zu genießen.

Mittlerweile ist das Genießen in Wiesen längst mehr als ein lokaler Trend, sondern ein globales Vergnügen, das jeder schätzt, der den Sommer liebt. Hier einige Englisch-französische Anregungen für einen entspannten Schmaus in der Natur.