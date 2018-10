Olivenöl für den guten Zweck

Die Oliven für das mehrfach preisgekrönte Olivenöl werden in den malerischen Landschaften des griechischen Pilion, im Herzen Italiens und in der weltältesten Weinbauregion Alto Duoro in Portugal angebaut. Sortenrein und kalt extrahiert, überzeugen sie Gourmets durch ihr vielfältges Aromen-Bouquet und grasig-mediterrane Noten sowie intensive und fruchtige Geschmacksnuancen.

Jede Olivenöl-Charge wird sofort vom Oleologen verkostet, um über das richtige Verhältnis der Lagen zu entscheiden. Die NOAN-Öle konnten nicht nur Experten des Falstaff überzeugen, sondern firmieren auch im Flos Olei, dem bedeutendsten Olivenölführer der Welt, als bestes griechisches Olivenöl.