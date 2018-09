Oktoberfest und Wiener Wiesn: So schmeckt Bier am besten

Die Qualität zeigt sich auch an einem dünnen und glatten Glas. So bleibt das Getränk kühl sowie voller Kohlensäure und Aromastoffe.

Glatter Gefäßrand

Außerdem ist der obere Gefäßrand am besten glatt und nicht - wie bei weniger hochwertigen Produkten - gerollt. "Dieser Rollrand ist wie eine Sprungschanze für das Getränk", erklärt Sandra Ganzenmüller vom österreichischen Verband der Diplom Biersommeliers. Das Bier kommt so erst im hinteren Teil des Mundes an und kann dort keinen runden Geschmack mehr entwickeln. Gute Gläser haben daher einen geschliffenen Rand. Hier wird nichts verwirbelt, das Getränk läuft schön vorne in den Mund hinein.

Verschiedene Formen für verschiedene Biere

Um allen Biersorten gerecht zu werden, sollte ein Bierliebhaber verschiedene Glasformen im Schrank haben. Darin entfalten sich die Aromen anders. "Mit vier verschiedenen Formen wäre ein Endverbraucher gut ausgerüstet", findet Ganzenmüller. So sollten hopfenbetonte Biere in Gläsern mit einem recht großen Durchmesser kredenzt werden. Denn im Hopfen stecken starke Aromen, die sich beim Eingießen schnell verflüchtigen. Je größer die Oberfläche des Getränks im Glas also ist, desto besser für den Geschmack.

Bauchiges Glas für malzbetonte Biere