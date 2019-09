Nach Abzocke in Rom: Gastronom zahlt 5.000 Euro Strafe

Nach dem Eklat um zwei japanische Touristinnen in Rom, die für ein Mittagessen 430 Euro in dem einfachen Restaurant Antico Caffè di Marte auf der Via Banco di S. Spirito bezahlt haben, hat der Lokalinhaber nun 5.000 Euro Strafe zahlen müssen. Einen halben Tag lang blieb das Restaurant geschlossen, berichteten italienische Medien.

Der Restaurant-Inhaber wurde bestraft, weil er 80 Euro "Trinkgeld" auf die Rechnung gesetzt hatte. Hinzu wurden einige administrative Unregelmäßigkeiten im Lokal festgestellt, teilte die Polizei mit. Der Restaurant-Inhaber bestritt, dass die beiden Japanerinnen lediglich zwei Teller Nudeln konsumiert hatten, wie diese auf Facebook berichtet hatten.