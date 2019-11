Le Burger eröffnet Riesen-Restaurant in der der SCS

Es ist soweit: Fünf Jahre nach dem ersten Standort auf der Mariahilferstraße eröffnet Le Burger eine Filiale in der SCS. Franchisenehmer Mahrem Mert setzt auf eine 600 Quadratmeter große Dependance mit 200 Sitzplätzen, Showbühne, Sonnenterrasse sowie Kaffee- & Cocktail-Bar.

Die Investitionssumme für die bepflanzten Wände, den Industrie-Chic sowie der Konzertbühne, umgesetzt von den niederösterreichischen Architekten "gärtner²", liegt im sechsstelligen Bereich.

Co-Gründer Ingo Faust: "Bei uns steht der Manufaktur-Gedanke im Vordergrund. Wir verzichten komplett auf industrielle Fertigware. Alle unsere Patties, egal ob Fleisch oder vegetarisch, werden frisch faschiert und von Hand direkt in unseren Betrieben geformt. Damit setzen wir in Sachen nachhaltiger Gastronomie Maßstäbe in Österreich. Die Zutaten kommen, soweit möglich, alle aus der Region und wir versuchen, z.B. durch essbare vegane Trinkhalme aus Getreide- und Apfelfasern möglichst auf Kunststoff zu verzichten."

Burger nach Baukasten-Prinzip

Mittlerweile gibt es sechs Le Burger-Standorte, Ende des Jahres soll ein siebter Standort in Dubai folgen. Die Restaurantkette setzt auf Burger nach dem Baustein-Prinzip: So gibt es auch für Vegetarier und Veganer 1000 Varianten aus 20 Zutaten. Auch in der SCS stehen handgemachte Buns, regionale Zutaten und selbstgemachten Saucen im Mittelpunkt.

Statt in einen Bun, kann der Patty auch in Salatblätter gewickelt oder durch einen veganen aus Dinkel ersetzt werden. Mitgründer Tauber: "Wir haben einen Patty auf Basis von Kichererbsen, Zucchini und – die besonders innovative Variante - einen Popcorn Patty. Dieses Angebot an vegetarischen Burgern hat unseres Wissens niemand in Österreich."

Info: Le Burger, SCS, 2324 Vösendorf-Süd, ab 28. November um 11:11 Uhr, Montag bis Donnerstag 9 bis 24 Uhr, Freitag bis Samstag 9 bis 1 Uhr, Sonntag 9 bis 24 Uhr