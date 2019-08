Hofer ruft vegane Aufstriche zurück

Außerdem sind Packungen der Sorte Grünkern-Kürbiskern wurden mit der Kartonschleife Gemüse verpackt, hier fehlt auf den Packungen die Angabe des Allergens Gluten (Grünkern). Für Gluten-Allergiker ist der Verzehr der Sorte Grünkern-Kürbiskern nicht geeignet.

Das Produkt ist in den Hofer-Filialen in Teilen von Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland und Steiermark erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt. Die betroffenen Produkte können in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.