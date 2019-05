Traditions-Rösterei Goppion Caffè eröffnete Shop in Wien

Das Familienunternehmen feierte 2018 sein 70-jähriges Bestehen. Die Firmen-Geschichte begann 1859 mit der Geburt von Luigi, einem Waisenkind, dem der Name Goppion gegeben wurde. Nachdem er eine Trattoria eröffnete, begann er in einer Eisenkugel über dem Herdfeuer Kaffeebohnen zu rösten. Zwei seiner Neffen reisten kurz vor dem Ende der Kolonialzeit nach Addis Abeba in Äthiopien und entwickelten eine Faszination für Kaffee. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten sie nach Treviso zurück und erstanden die kleine Rösterei Trevigiana Caffè, die sie "Gebrüder Goppion" nannten.

Info: Goppion Cafè, Liechtensteinstraße 46A, 1090 Wien, Öffnungszeiten folgen