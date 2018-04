Frühstück: Wiener Restaurant Yamm! erfindet sich neu

In den vergangenen sieben Jahren hat sich in der Wiener Gastro-Szene viel getan: Immer mehr kleine Bistros eröffnen mit einer gesunden, oft vegetarischen Küche in der Innenstadt und in den umliegenden Bezirken. Als 2011 das vegetarische Edel-Schnellrestaurant Yamm! eröffnete, war diese Entwicklung für die Gastronomen nicht absehbar. Süßkartoffeln, Avocados oder Smoothies sind nichts Exotisches mehr, sondern Standard auf den Speisekarten in Hipster-Lokalen.