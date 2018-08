Französischer Starkoch Joel Robuchon ist gestorben

Der französische Starkoch Joël Robuchon starb am Montag in Alter von 73 Jahren in Genf, wie sein Pressebüro in Paris auf Anfrage bestätigte. Robuchon gehörte zu den Wegbereitern der "Nouvelle Cuisine" und führte eine weltweite Gastronomiegruppe. Gourmets in aller Welt trauern um den Visionär.