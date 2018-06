Food Festival Vienna: Food-Trucks machen im Museumsquartier Station

In vielen Städten Asiens ist Streetfood schon lange ein Thema: Schnell und frisch, direkt auf der Straße oder auf Plätzen gekocht und unkompliziert zu verzehren. Über andere europäische Länder hat der Streetfood-Boom nun auch Wien erreicht: Zum zweiten Mal findet heuer das Streetfood Festival Vienna statt - im Vorjahr kamen zu den drei Events in Summe mehr als 100.000 Besucher. Nach dem Auftakt an diesem Wochenende folgen heuer auch im Juli und August noch jeweils drei Tage, an denen man sich durch nationales und internationales "Fastfood der anderen Art" kosten kann.