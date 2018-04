Eier-Museum hat in New York eröffnet

Bereits vor zwei Jahren hatte ein ähnliches Projekt in New York tausende Menschen angezogen. Das Eis-Museum war so erfolgreich, dass es danach noch in mehreren anderen US-Städten Station machte. Für das Eier-Museum ist erstmal nur der Aufenthalt in New York angekündigt. Wer die weiß-gelbe Welt betreten und Foto-Nachschub fürs Instagram-Profil sammeln will, muss dafür 18 Dollar (etwa 15 Euro) bezahlen.