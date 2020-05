Silvia Heinrich ist „Winzerin des Jahres“

Silvia Heinrich vom Weingut Heinrich in Deutschkreutz darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen. Sie wurde von den Herausgebern des „ Wirtshausführers Österreich“ zur „Winzerin des Jahres 2014“ gekürt.

Dieser Wirtshausführer nimmt Jahr für Jahr mehr als 1200 Wirtshäuser, Beisln und Landgasthöfe sowie gut 300 Weingüter unter die Lupe. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in den Regionen Friaul, Istrien, Slowenien und Südtirol. Jedes Jahr, wenn der neue Führer präsentiert wird, zeichnen die Herausgeber auch Menschen aus, die sich um Wein und Kulinarik in Österreich verdient gemacht haben.

Heuer gingen die Trophäen „Wirt des Jahres“ an Josef Floh aus Langenlebarn, NÖ, und „Winzer des Jahres“ an Silvia Heinrich. Das Weingut Heinrich ist vor allem für seinen Blaufränkisch bekannt, die Leitsorte des Mittelburgenlandes. Heinrich, die den Betrieb 2010 von ihren Eltern übernommen hat, bewirtschaftet 40 Hektar Rebfläche.