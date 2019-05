Dave Saremba ist der beste Barkeeper Österreichs

"Mit seinem Feingefühl für Aromen sowie einer exzellenten Darbietung der Cocktailkunst" eroberte Dave Saremba aus der Bar Liquid Diary in Innsbruck den Titel bester Barkeeper des Landes. Er ist ab sofort "World Class Bartender of the Year 2019 Austria".

Acht Finalisten bewiesen ihre Cocktailfertigkeiten sowie Gespür für Sensorik und beeindruckten die Jury vergangene Woche in Wien mit ihrem Können. In fünf Challenges mixten sie um die Wette und mussten sich in sechs unterschiedlichen Kategorien beweisen: Wissen, Kreativität, Storytelling-Skills, Tempo, Technik und Gastgeberqualitäten.

Cocktails als Speisebegleitung

Die drei Finalisten wählten schließlich aus einem Menü von drei Gängen zwei Gerichte und mixten dazu je einen Drink.

Zur Auswahl standen:

Bruscetta mit Cremeux de Bourgogne-Käse mit Pfirsich-Chutney, parfümiert mit Anis, serviert mit weißen Wermut- und Thymianblüten

Leicht geräucherter Ostseehering mit frischer Meerrettichcreme, Rote-Bete-Asche und eingelegtem Rettich

Beluga Linsensalat mit einer karamellisierten Süßkartoffel und roher Sesamcreme

Saremba kreierte seine "Nordketten Colada" als Begleitung zu Bruscetta sowie seinen Cocktail "Make it happen" als Begleitung für den Linsensalat. Und siegte.