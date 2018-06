"Burger für den Weltfrieden": Speisekarten in Singapur angereichert

Wegen des Gipfeltreffens von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un ist in Singapur auch die eine oder andere Speisekarte geändert worden. Viele Bars und Restaurants nahmen zusätzlich "Trump-Kim-Specials" ins Angebot.

Das Restaurant "Harmony" erfand eigens eine neue Version des nationalen Reisgerichts Nasi Lemak, ergänzt um Rindfleisch aus den USA und eingelegten Kohl nach koreanischer Art (Kimchi).

Bei dem Mexikaner "Lucha Loco" gibt es nun einen Taco "El Trumpo" und einen Taco "El Hombre Cohete" (Raketenmann). Als "kleinen Raketenmann" hatte der US-Präsident seinen Gipfelpartner bezeichnet, als es um die Beziehungen noch schlechter stand.

Burger mit Kimchi

Die Burgerkette "Wolf" verkauft in den nächsten Tagen einen "Burger für den Weltfrieden", ebenfalls mit Kimchi. Auch die Konkurrenz von "Dallas Restaurant&Bar" hat für 15 Singapur-Dollar (etwa 9,50 Euro) einen Gipfel-Burger mit Kimchi im Angebot. Die Burger sind mit der amerikanischen und der nordkoreanischen Flagge gespickt. Das Hotel "Royal Plaza on Scotts" offeriert außer einem weiteren Gipfel-Burger auch "Gipfel-Eistee" mit dem Geschmack einer koreanischen Yuzu-Frucht.

Was Getränke angeht, beweisen in Singapur vor allem die Barmixer Fantasie. In der Szenebar "Hopheads" gibt es eigens für die neuen Partner einen Drink namens "Bromance" auf der Basis von Diät-Cola und dem koreanischen Reisschnaps Soju. "Wir haben versucht, die Lieblings-Drinks der beiden zusammenzubringen", sagte Geschäftsführer Carlo Ibanez der Deutschen Presse-Agentur.

Die "Escobar" - eine andere Bar in der Heimatstadt des "Singapore Sling" hat nun zwei Cocktails namens " Trump" und "Kim" auf der Karte, beide zum Preis von 12,60 Singapur-Dollar (etwa 8 Euro). Der eine Drink ist auf der Grundlage von Bourbon-Whiskey gemixt, der andere wieder auf der Basis von Soju.