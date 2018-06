Warum Trump Restaurants nicht als "schmutzig" bezeichnen sollte

Minimale Mängel

Während es diskutabel ist, ob sich die Außenfassade eines Restaurants negativ auf das Interieur auswirkt, ist belegt, dass in dem Lokal von den zuständigen Behörden keine groben Sauberkeitsmängel festgestellt wurden. Wie die Huffington Post berichtet, wurden in zwei von vier Überprüfungen des Restaurants in den vergangenen vier Jahren gar keine Mängel festgestellt. Bei zwei Inspektionen wurde die Lagerung von eingelegten Gurken in den falschen Glasbehältnissen beanstandet.

Beanstandungen in Trumps Restaurants

Die behördlichen Bewertungen von Donald Trumps Restaurants fielen unterdessen weitaus kritischer aus. Sowohl das Trump Cafe and Grill und die Trump Bar – beide befinden sich im Trump Tower in Manhattan – und Lokale in Mar-a-Lago in Florida sowie das Trump Golf Links at Ferry Point in der Bronx haben in der Vergangenheit schlechte Bewertungen erhalten.

Im April dieses Jahres beanstandeten Prüfer im Trump International Hotel in Washington, D.C. neun Essens- und Gesundheitsaspekte. Unter anderem waren Oberflächen, die mit Nahrung in Kontakt kamen, unzureichend gereinigt und Nahrung wurde bei zu hoher oder niedriger Temperatur gelagert.

Im Jahr 2015 erhielt das Trump Cafe and Grill eine ähnliche Bewertung. Sechs Verstöße gegen das Gesundheitsgesetz wurden als kritisch eingestuft. Im folgenden Jahr registrierte man fünf Verstöße, einer davon betraf einen Kakerlaken-Befall. 2017 verstieß man gegen vier Regelungen, heuer gegen drei.

Trumps Restaurants in Mar-a-Lago wurden 2017 wegen 13 Verstößen verwarnt. So fanden die Prüfer dort etwa Fisch und Fleisch, das zu roh serviert wunde. In drei Jahren wurden in Summe 78 Beanstandungen von der Behörde registriert.