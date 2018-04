Alles im Öl: Das beste Sonnenblumen- und Rapsöl im Test

Im Labor suchten die Konsumentenschützer nach Mineralölrückständen, 3 MCPD-Ester und Glycidyl-Fettsäureester sowie Weichmachern und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK): Es war kaum etwas nachweisbar, also Top-Ergebnisse.

In der aktuellen Untersuchung gab es lediglich einen "Ausreißer": Das kalt gepresste Sonnenblumenöl von Spar Natur pur hat, verglichen mit der Konkurrenz, den höchsten Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. In diesem Öl wurde der Höchstgehalt, den es für die Summe einzelner PAKs gibt, zu 30 Prozent ausgeschöpft. Damit reichte es in der Reihung nur für den letzten Platz, aber immer noch für ein durchschnittliches Testurteil.